Australian Open: Sabalenka im Halbfinale gegen Gauff: "Ich will eine Revanche"

Die Halbfinalistinnin für die diesjährigen Australian Open stehen fest. Coco Gauff trifft auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka. Nachdem Sabalenka beim US-Open Finale 2023 Gauff unterlag, ist diese nun auf eine Revange aus.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 16:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Sabalenka hatte bisher eine überschaubare Woche. Ohne Satzverlust und mit deutlichen Siegen marschierte die Belarussin in das Halbfinale in Melbourne. Im Viertelfinale stand sie der früheren French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova gegenüber und konnte nach nur 71 Minuten ihren ersten Matchball verwandeln. Coco Gauff hatte ein deutlich anstrengenderes Halbfinale hinter sich. Sie stand über drei Stunden auf dem Platz und konnte sich nach drei hart erkämpften Sätzen das Ticket in ihr erstes Halbfinale der Australian Open sichern.

Schon sechs Mal begegneten sich die jetzige Nummer zwei der Welt, Sabalenka und die Weltranglistenvierte auf dem Platz. Und die Statistiken sprechen für Gauff: Vier von sechs Matches konnte sie für sich entscheiden, darunter auch das US-Open Finale 2023. Kein Wunder also, dass Sabalenka für eine Revanche bereit ist. "Nach den US Open wollte ich unbedingt eine Revanche", sagte Sabalenka in einem Interview vor dem Halbfinale.

Sabalenka: "Es sind immer tolle Matches gegen Coco"

"Ich freue mich gegen Coco zu spielen und ich bin aufgeregt und glücklich darüber, dieses Halbfinale zu bestreiten", führte die Weltranglistenzweite weiter aus. Auf die Frage, was die größte Challange im Halbfinale werden wird, antwortete Sabalenka: "Sie (Gauff) bewegt sich sehr gut. Alles was du spielst kommt wieder zurück. Man muss den Punkt also wahrscheinlich ein paar Mal innerhlab eines Ballwechsels aufbauen, um nicht einfach drauf zu schießen sondern ja, den Punkt bis zu einen einfachen Schuss aufzubauen, um den Punkt zu beenden."

Das Match ist für morgen, Donnerstag den 25.01 um 9:30 Uhr MEZ angesetzt.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Damen