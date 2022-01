Australian Open: Sabalenka entgeht Überraschung, Fernandez verliert

Aryna Sabalenka qualifizierte sich durch einen Dreisatzerfolg über Storm Sanders für die zweite Runde der Australian Open. Leylah Fernandez musste hingegen eine Erstrundenpleite einstecken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 11:22 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka tat sich gegen Storm Sanders schwer

Die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat in ihrem dritten Match der laufenden Saison ihren ersten Sieg gefeiert: Die 23-Jährige setzte sich in der ersten Runde der Australian Open gegen Lokalmatadorin Storm Sanders mit 5:7, 6:3 und 6:2 durch. Die Belarussin hatte zwar auch in der Rod Laver Arena mit ihrem altbekannten Aufschlagproblem zu kämpfen, löste aber trotz zwölf Doppelfehlern ihr Zweitrundenticket. Am Donnerstag trifft Sabalenka auf Xinyu Wang.

Während Sanders einen Satz- und Breakvorsprung nicht nutzen konnte, durfte ihre Landsfrau Maddison Inglis über einen großen Erfolg jubeln: Die 24-Jährige schlug US-Open-Finalistin Leylah Fernandez klar mit 6:4 und 6:2.

Ebenfalls in Runde zwei steht Simona Halep. Die ehemalige Weltranglistenerste, die zuletzt das WTA-250-Turnier in Melbourne für sich entschieden hatte, besiegte Magdalena Frech mit 6:4 und 6:3. Deutlich größere Probleme hatte die an Position zwölf gesetzte Elena Rybakina, die gegen Zarina Diyas beim 6:7 (3), 7:6 (3) und 6:1-Erfolg einen Matchball abwehren musste.

Schon zuvor hatten unter anderem Garbine Muguruza und Iga Swiatek ihre Erstrundenpartien für sich entschieden.

