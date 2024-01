Australian Open: Sabalenka stürmt zu Titelverteidigung

Aryna Sabalenka hat zum zweiten Mal in Folge die Australian Open gewonnen. Die Belarussin besiegte im Endspiel Qinwen Zheng mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 11:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Hier das Match zum Nechlesen im Liveticker.

Die Favoritin hat sich durchgesetzt, wie zu erwarten war Aryna Sabalenka im Endspiel der Australian Open 2024 nicht zu stoppen. Sabalenka besiegte Qinwen Zheng in einem einseitigen Finale mit 6:3 und 6:2 und schloss das erste Major des Jahres ohne Satzverlust ab.

Sabalenka ist damit die erste Frau, der es seit mehr als einer Dekade gelang, ihren Titel zu verteidigen. Die letzte war Landsfrau Victoria Azarenka 2012 und 2013 gewesen.

Sabalenka braucht mehrere Matchbälle

Sabalenka spielte so dominant wie in den Runden zuvor, nahm Zheng gleich den Aufschlag zum 2:0 ab. Die Chinesin hatte im darauffolgenden Spiel drei Chancen, den Nachteil wieder wettzumachen. Sabalenka aber gewann fünf Punkte in Folge und servierte den ersten Satz sicher aus. Auch im zweiten Durchgang ließ die Titelverteidigerin nie Zweifel daran aufkommen, wer den Court als Siegerin verlassen würde.

Am Ende zeigte Sabalenka noch kurz Nerven, vergab ihren ersten vier Matchbälle. Den fünften aber verwertete sie aber mit einem Vorhand-Gewinnschlag.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne