Australian Open: Sabalenka tröstet beste Freundin Badosa nach Halbfinal-Duell

Auf dem Platz hatte Aryna Sabalenka im Zuge des Australian Open-Halbfinall-Duells gegen ihre beste Freundin Paula Badosa keine Geschenke zu verteilen. Dafür versuchte sie im Anschluss an das Match alles, um die Spanierin wieder aufzumuntern.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 09:50 Uhr

© Getty Images Nach dem Spiel waren Paula Badosa und Aryna Sabalenka wieder ein Herz und eine Seele

Es war alles in allem eine glatte Angelegenheit. Nach Anfangsschwierigkeiten setzte sich die an Nummer eins gesetzte Aryna Sabalenka gegen Paula Badosa mit 6:4, 6:2 durch und zog ins Finale der Australian Open ein, wo sie auf Madison Keys treffen wird. Dass das erste Halbfinale der Damen ein ganz besonderes Aufeinandertreffen sein würde, war schon vor Beginn des Matches klar, gelten die Weißrussin und die Spanierin doch als allerbeste Freundinnen.

Während auf dem Platz freilich nicht allzu viel davon zu sehen war, gingen die Beiden im Anschluss an die Partie schnell wieder in den Freundschaftsmodus über. Beim On-Court-Interview scherzte Sabalenka noch: "Ich hoffe, sie ist immer noch meine Freundin, ich bin sicher, sie wird mich die nächsten Stunden, Tage oder zwei hassen". Quasi als Wiedergutmachung bot sie ihrer "Seelenverwandten" an, den nächsten Einkaufsbummel des Duos zu bezahlen - unter dem Vorbehalt, dass es ein Limit geben würde.

Herzerwärmende Bilder

Eine sehr schöne Szene wurde im Anschluss an das Spiel von Kameras in den Katakomben festgehalten. Wie auf den Bildern zu sehen ist, geht Sabalenka auf ihre am Boden sitzende und sichtlich mitgenommene Freundin zu und versucht, sie wieder aufzumuntern. Ein Vorhaben, das offenbar gelingt, ist der Spanierin doch schnell wieder zum Lachen zu Mute.

Badosa klärte bei der anschließenden Pressekonferenz darüber auf, was die beiden zu besprechen hatten: "Sie kam, um mir zu sagen, dass sie drei Halbfinali gespielt hat, bevor sie einen Titel gewonnen hat. Sie war sehr stolz auf meine Fortschritte in letzter Zeit, besonders nach allem, was ich durchgemacht habe." Die Spanierin versuchte, zumindest einen kleinen positiven Aspekt an der Niederlage zu finden: "Wenn ich gegen jemanden verlieren muss, dann will ich natürlich gegen die Nummer eins der Welt und gegen Aryna verlieren und ich wünsche ihr das Beste“.

Sabalenka trifft im Finale am Samstag auf die US-Amerikanerin Madison Keys, die überraschend Iga Swiatek mit 5;7, 6:1 und 7:6 (8) bezwang.

