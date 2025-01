Australian Open: Keys vermasselt Swiatek Traumfinale gegen Sabalenka

Madison Keys hat mit einem 5;7, 6:1 und 7:6 (8) gegen Iga Swiatek überraschend das Endspiel der Australian Open 2025 erreicht. Dort geht es gegen die zweimalige Titelverteidgerin Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 14:21 Uhr

© Getty Images Madison Keys steht in Melbourne im Finale

Keys erwischte den besseren Start, ging gleich mit einem Break in Führung. Aber Swiatek drehte den ersten Satz, servierte bei 5:3 schon auf die Führung. Aber Keys wehrte sich noch einmal, verlor den ersten Akt dennoch mit 5:7. Durchgang zwei stand dann ganz im Zeichen der US-Amerikanerin, die bislang erste einmal das Endspiel eines Majors erreicht hat: 2017 bei den US Open, wo sie dann gegen Sloane Stephens glatt verlor.

In der Entscheidung ging es hin und her, beide Spielerinnen hatten bei Rückschlag Chancen (Swiatek schon einen Matchball) - entscheiden musste dann aber ein Champions-Tiebreak. Und da lag Iga Swiatek von Beginn an in Führung - auch wenn Madison Keys immer wieder ins Match zurückkam. Und sogar den Ausgleich zum 7:7 schaffte. Sensationell der Punkt unmittelbar darauf, in dem Swiatek mit einem spektakulären Volley wieder in Führung ging.

Aber wenige Augenblicke später segelte eine Vorhand von Swiatek ins Aus - und Keys vereitelte das erste Finale von Iga Swiatek in Melbourne. Für die frisch vermählte Keys geht damit eine beeindruckende Siegesserie weiter. Denn vor Beginn der Australian Open hatte de bald 30-Jährige ja schon den Titel beim WTA-Tour-Tour-500-Event in Adelaide geholt.

