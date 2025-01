Australian Open: Sabalenka unwiderstehlich ins Viertelfinale

Aryna Sabalenka ist mit einem souveränen 6:1 und 6:2 gegen Mirra Andreeva in das Viertelfinale der Australian Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 04:50 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hatte mit Mirra Andreeva keine Probleme

Das war mal eine Machtdemonstration der Nummer eins der Welt! Aryna Sabalenka ließ nämlich im ersten Achtelfinale bei den Australian Open 2025 Mirra Andreeva überhaupt keine Chance und zog mit einem 6:1 und 6.2 in die Runde der letzten acht ein. Dort wird die Titelverteidigerin entweder auf Donna Vekic oder Anastasia Pavlyuchenkova treffen.

Sabalenka hatte Andreeva schon beim Vorbereitungsturnier in Brisbane sicher im Griff gehabt. In Roland-Garros im vergangenen Jahr konnte die Russin allerdings für eine Überraschung sorgen - und feierte ihren bislang einzigen Sieg gegen die aktuelle Weltranglisten-Erste.

Für Aryna Sabalenka war es der 18. Sieg auf Hartplatz bei Grand-Slam-Turnieren in Folge. Die Belarussin hat ja nicht nur den Titel bei den Australian Open 2024 geholt, sondern auch jenen bei den US Open im vergangenen Herbst.

Die Frauen sind an diesem Sonntag ja allesamt am Nachmittag dran. So auch Coco Gauff gegen Belinda Bencic und Paul Badosa gegen Olga Danilovic.

