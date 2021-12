Australian Open: Samantha Stosur bekommt Wildcard für letztes Hurrah

Samantha Stosur wird zum 20. Mal im Einzel bei den Australian Open aufschlagen. Die 37-jährige Lokalmatadorin bekam von Craig Tiley eine Wildcard.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.12.2021, 11:33 Uhr

© Getty Images Samantha Stodur wird noch einmal bei den Australian Open aufschlagen

Dass Samantha Stosur doch noch einmal im Einzel bei den Australian Open antritt, hätte sich die US-Open-Siegerin von 2011 wohl selbst nicht gedacht. Stosur hat in der abgelaufenen Saison bei zehn Niederlagen nur ein einziges Match gewonnen: in Melbourne in Runde eins gegen Landsfrau Destanee Aiava. Das reicht in der WTA-Weltrangliste nur noch zu Position 381. Und damit bei weitem nicht einmal zu einem Startplatz im Qualifikations-Tableau.

Im Doppel hat Stosur dagegen zuletzt noch einmal groß aufgezeigt, gemeinsam mit Zhang Shuai sowohl das 1000er-Event in Cincinnati wie auch die US Open gewonnen. Vielleicht mit ein Grund, warum Craig Tiley, Chef von Tennis Australia, Stosur auch noch einmal im Einzel dem australischen Publikum präsentieren möchte.

Auch Daria Saville (geborenen Gavrilova), Maddison Inglis und Storm Sanders dürfen mit einem Slot im 128er-Raster planen. Aus internationaler Sicht wurde vor ein paar Tagen bekannt, dass der Französische Tennisverband die ihm zustehenden Wildcards an Lucas Pouille und Fiona Ferro vergeben wird.