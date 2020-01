Australian Open: Schaukampf mit Federer, Djokovic, Serena, Kyrgios live bei ServusTV

Am morgigen Mittwoch gehen Tennis-Stars wie Roger Federer,Serena Williams, Novak Djokovic oder Nick Kyrgios vor Start der Australian Open für die gute Sache auf den Court in der Rod Laver Arena. ServusTV überträgt in Deutschland und Österreich live ab 09:00 Uhr im Livestream.

© Getty Images Serena Williams und Roger Federer stellen sich in den Dienst der guten Sache

Nick Kyrgios war der erste Tennisspieler, der sich für eine Unterstützungsaktion zugunsten der Opfer der Buschfeuer in Australien lautstark zu Wort gemeldet hatte. Wie mittlerweile viele andere Profis wird Kyrgios für jedes Ass, das er bei den Turnieren im australischen Sommer schlägt, eine bestimmte Geldsumme spenden. Serena Williams wiederum hat ihr gesamtes Preisgeld für ihren ersten Turniersieg seit 2017, errungen am Sonntag in Auckland, zur Verfügung gestellt.

Am morgigen Mittwoch, dem 15.01.2020, treffen sich nun Kyrgios und Serena mit anderen Stars der Szene, um einen großen Schaukampf für die gute Sache auszutragen. "Rallye for Relief" heißt das Unterfangen,Erwartet werden dabei auch Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Die interessierten Fans im deutschsprachigen Raum können ab 09:00 Uhr live dabei sein: ServusTV überträgt das Event im Livstream, sowohl in Österreich als auch in Deutschland.

