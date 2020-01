Australian Open: Serena Williams mit leichten Problemen in Runde drei

Serena Williams hat bei den Australian Open 2020 die dritte Runde erreicht. Die US-Amerikanerin hatte dabei gegen Tamara Zidansek allerdings mehr Mühe, als es gas glatte Ergebnis von 6:2 und 6:3 erahnen lässt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2020, 10:44 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat sich gegen Tamara Zidansek gemüht

Besonders leicht ist Serena Williams ihr 6:2, 6:3-Sieg gegen Tamara Zidansek nicht von der Hand gegangen. Vor allem der zweite Satz erwies sich dabei als Aufgabe, an der die 23-malige Major-Siegerin zunächst zu verzweifeln schien: Zwar erspielte sich Williams eine Breakchance nach den anderen, Zidansek aber wehrte die Möglichkeiten ihrer Gegnerin beharrlich ab. Und stand dann im sechsten Spiel plötzlich selbst vor dem Breakvorsprung. Williams, in Melbourne an Position acht gesetzt, behielt aber in diesen Momenten die Nerven. Und stellte nach 78 Minuten Spielzeit mit dem zweiten Break in Durchgang zwei ihren Einzug in Runde drei sicher.

Dort wartet mit Qiang Wang allerdings der erste richtig harte Prüfstein. Die Chinesin liegt in der WTA-Weltrangliste auf Platz 29, in der zweiten Runde hatte Zhang mit Catherine McNally keine Probleme.

Im Interview nach dem Match erklärte Williams, dass sie Mitte des zweiten Satzes wusste, dass sie zu viele einfache Fehler produzierte. Das bekam sie gegen Ende wieder besser in den Griff. Sonst hätte es noch ein sehr schwieriges Match werden können.

