Australian Open: Sieg gegen Jastremska – Zheng steht im Finale

Im Duell der Außenseiterinnen konnte die Chinesin Zheng Qinwen im Halbfinale der Australian Open die Ukrainerin Dajana Jastremska mit 6:4 6:4 bezwingen und so ins Endspiel der Damen einziehen. Dort wartet Top-Favoritin Aryna Sabalenka auf die Chinesin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 14:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Premiere für die Chinesin Zheng Qinwen: Sie steht in ihrem ersten Grand-Slam-Finale. Mit 6:4 und 6:4 behielt die 21-Jährige die Oberhand gegen Dajana Jastremska. Damit beendete Qinwen auch den Siegeszug der Ukrainerin, die aus der Qualifikation bis in die Vorschlussrunde vorstoßen konnte.

Zheng Qinwen: Ab nächster Woche in den Top 10

Der Spielfluß und auch der Verlauf erinnerte dabei an das erste Halbfinale der Damen zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Das Duell der Außenseiterinnen verlief über weite Strecken sehr ausgeglichen, Die Spielerin mit dern wenigeren Fehlern hatte dabei stets die Nasen vorn. Oder anders gesagt: Wer die bessere Balance aus Aggressivität und Sicherheit fand, hatte die Nase vorn. Das war in den meisten Fällen die 21-jährige Chinesin, die nach dem Turnier auf jeden Fall in den Top 10 stehen wird.

Nach dem Match sagte die Siegerin: "Ich kann es nur schwer erklären, wie es mir geht. Ich bin so unglaublich glücklich und danke meinem Team, dass wir das gemeinsam geschafft haben."

Sabalenka liegt in der Statistik gegen Zheng vorn

Im Endspiel wartet nun Aryna Sabalenka, die sich im Duell der Top-Favoritinnen gegen Coco Gauff mit 7:6 (2), 6:4 durchsetzen konnte. Allerdings zeigte Sabalenka in ihrem Match, dass sie sich auch Schwächeperioden leistet. Kann die junge Chinesin diese nutzen, könnte es - entgegen der Erwartungen - durchaus ein enges Finale werden.

Sabalenka und Zheng kennen sich gut und standen sich bereits im US-Open-Viertelfinale 2023 gegenüber – mit dem besseren Ende für Sabalenka. "Wir haben hier vor dem Turnier zusammen trainiert, sie spielt sehr gut. Es wird ein tolles Match", sagte Sabalenka, die vor einem Jahr in Melbourne ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Damen