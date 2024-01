Australian Open: Zheng mit Comeback-Sieg gegen Kalinskaya ins Halbfinale

Nach Satzrückstand bezwingt die Chinesin Qinwen Zheng im letzten Viertelfinale der Australian Open Anna Kalinskaya aus Russland dank einer deutlichen Leistungssteigerung in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 12:22 Uhr

Dass ihr Viertelfinale gegen Anna Kalinskaya keine leichte Aufgabe würde, musste die an Nr. 12 gesetzte Chinesin Qinwen Zheng bereits 2022 beim Turnier im mexikanischen Guadalajara erfahren, als sich die Russin in der bislang einzigen Begegnung in drei Sätzen durchsetzen konnte.

Da beide Spielerinnen zu Beginn ihren Rhythmus bei eigenem Service noch nicht gefunden hatten, startete das Match kurioserweise mit sechs Aufschlagverlusten in Folge. Nachdem die 25-jährige Kalinskaya im siebten Spiel das Eis gebrochen hatte, hielten beide Protagonistinnen ihre folgenden Aufschlagspiele bis Satzende. Im fälligen Tie-Break erspielte sich die Russin nach einer knapp verschlagenen Vorhand der Chinesin zwei laufende Satzbälle, wovon sie den ersten mit einem krachenden Rückhand-Return-Winner verwandeln konnte.

Kalinskaya auch im zweiten Akt weiterhin bemüht, ihre 21-jährige Gegnerin überwiegend auf der Vorhand-Seite anzuspielen. Dennoch steigerte sich Zheng ab Mitte des Satzes und überzeugte nun auch mit ihrem starken Aufschlag. Mit drei Spielgewinnen in Folge fixierte die Weltranglisten-15. mit einem Ass den Satzausgleich.

Im dritten Durchgang konnte Kalinskaya mit Mühe ihr erstes Aufschlagspiel halten, dennoch konnte die Nr. 75 der Weltrangliste die Chinesin nicht mehr stoppen. Bei einer Führung von 4:1 ließ sich Kalinskaya beim Seitenwechsel am Rücken behandeln und nahm eine Medical Timeout. Zwei Spiele später, bei Aufschlag der Russin, besiegelte eine verschlagene Vorhand ins Netz den 6:7 (4), 6:3, 6:1-Erfolg für Zheng, die mit diesem Erfolg in die Top 10 der Weltrangliste einziehen wird.

Im Halbfinale trifft die 2-fache WTA-Titelträgerin auf die ukrainische Qualifikantin Dayana Yastremska, die sich mit 6:3, 6:4 gegen die Swiatek-Bezwingerin Linda Noskova aus Tschechien durchsetzen konnte.

