Australian Open: Siegemund und Krawietz verpassen Mixed-Halbfinale

Laura Siegemund aus Metzingen und der Coburger Kevin Krawietz unterlagen mit ihren jeweiligen Partner:innen im Mixed-Viertelfinale bei den Australian Open.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 10:17 Uhr

© Getty Images Nach ihrem Ausscheiden im Mixed richtet sich der Fokus von Laura Siegemund auf das Doppel.

Gute Chancen durfte sich WTA-Doppel-Weltmeisterin Laura Siegemund in ihrer Viertelfinal-Begegnung im Mixed an der Seite des Belgiers Sander Gille gegen das australische Wildcard-Duo Jaimee Fourlis und Andrew Harris ausrechnen. Das an Poition 5 geführte Doppel startete mit einer schnellen 3:0-Führung, musste aber den ersten Durchgang noch abgeben. Auch im zweiten Satz wechselte das Momentum mehrfach, ehe sich die favorisierte Paarung nach 92 Minuten mit 5:7, 5:7 geschlagen geben musste.

Auch der zweifache Grand-Slam-Champion Kevin Krawietz musste für dein Einzug ins Mixed-Halbfinale passen. Gegen das an Nr. 3 gesetzte taiwanesisch/polnische Duo Su-Wei Hsieh/Jan Zielinski unterlag der deutsche Davis-Cup-Spieler, auf Position 7 gelistet, an der Seite der US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez nach 57 Minuten mit 2:6, 3:6

Im Doppel sind Siegemund und Krawietz noch im Rennen. Während die 35-jährige Siegemund mit ihrer Tschechischen Partnerin Barbora Krejcikova im Viertelfinale auf das australisch/tschechische Duo Hunter/Siniakova treffen wird, sieht sich der 31-jährige Krawietz an der Seite seines Davis-Cup-Partners Tim Pütz in der Runde der letzten Acht der italienischen Paarung Bolelli/Vavassori gegenüber.

Junioren Dedura-Palomero und Schönhaus scheiden aus

Endstation in der zweiten Runde im Einzel der Junioren war für Diego Dedura Palomera und Max Schönhaus. Während der Berliner Dedura-Palomero gegen den an Nr. 13 gesetzten Australier mit 2:6, 4:6 den Kürzeren zog, musste Max Schönhaus aus Ense dem US-Amerikaner Cooper Woestendick zum knappen 6:4, 6:7 (3), 7:5-Erfolg gratulieren.

