Australian Open: Simona Halep bekommt Wildcard - für die Quali!

Simona Halep muss um ihren Platz im Hauptfeld der Australian Open 2025 kämpfen. Die Rumänin bekam aber immerhin eine Wildcard für die Qualifikation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 11:36 Uhr

© Getty Images Simona Halep muss in Melbourne in die Qualifikation

Simona Halep hat nicht besonders viel Tennis gespielt nach ihrem Comeback in Miami. Was auch daran gelegen hat, dass die Rumänin schnell körperliche Probleme bekam. Und dass einige erhoffte Wildcards für Turniere ausblieben. In Wimbledon oder bei den US Open etwa. Halep hatte ja wegen einer Dopingsperre fast zwei Jahre lang pausieren müssen.

So gesehen ist es kein Wunder, dass die 33-Jährige aktuell nur auf Position 877 der WTA-Charts notiert ist. Was natürlich ganz weit weg von einem Fixplatz in einem Turnier ist. Und auch für die Qualifikation für die Australian Open hätte es nicht gereicht. Nun hat Halep von Tennis Australia aber wenigstens eine Wildcard für den Ausscheidungswettbewerb vor dem ersten Major des Jahres zugestanden bekommen. 2018 hatte Halep das Endspiel in Melbourne erreicht - dort aber gegen Caroline Wozniacki verloren.

Ansonsten gingen sechs von acht Wildcards an australische Spielerinnen. Und eine an die Slowakin Renata Jamrichova, die im 2024 bei den Juniorinnen reüssieren konnte. Dasselbe Procedere gilt auch bei den Männern: Da bekam Rei Sakamoto, Junioren-Champion dieses Jahres, einen Fixplatz im Quali-Draw zugeteilt.

Einen ganz prominenten Namen findet man in der Liste der Männer allerdings auch: Cruz Hewitt, der Sohn von Lleyton, darf sich erstmals im Rahmen eines Grand-Slam-Turniers für Erwachsene versuchen.