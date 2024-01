Australian Open: Sinner besiegt Medvedev nach grandioser Aufholjagd

Nach einem 0:2-Satzrückstand schafft Jannik Sinner im Endspiel der Australian Open den Comeback-Sieg gegen Daniil Medvedev und feiert somit seinen ersten Grand-Slam-Titel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 13:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images In einer dramatischen Aufholjagd besiegte Jannik Sinner im Endspiel Daniil Medvedev in fünf Sätzen.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Auch wenn vor dem Endspiel der Australian Open 2024 die Gesamtbilanz mit 6:3 für Daniil Medvedev sprach, lag das Momentum zuletzt auf der Seite von Jannik Sinner. Der Südtiroler konnte dem Russen in den letzten drei Begegnungen mit den Finals in Peking und Wien, sowie dem Halbfinale der ATP Finals in Turin drei Niederlagen in Folge zufügen.

Schon von Beginn an überraschte Medvedev seinen 22-jährigen Gegner. Während der Russe im Match gegen Zverev die Court-Position bei Aufschlag seines Gegners fast an der hinteren Bande hatte, wich er diesmal kaum von der Grundlinie und nahm die Bälle extrem früh. Bereits im dritten Spiel erarbeitete sich der 27-jährige drei laufende Breakchancen, wovon er die zweite für sich nutzen konnte. Ohne weitere Break-Möglichkeiten auf beiden Seiten verwertete er bei eigenem Aufschlag seinen dritten Satzball zur Führung.

Auch im zweiten Akt unverändertes Bild. Sinner bei eigenem Aufschlag mit Mühe, musste in seinem ersten Service-Game insgesamt vier Breakchancen abwehren um das Spiel zu halten. Im nächsten Aufschlagspiel des Südtirolers erspielte sich Medvedev erneut eine Chance und kann sie diesmal verwandeln. Auch sein nächstes Aufschlagspiel muss der Davis-Cup-Sieger aus Italien abgeben, womit Medvedev seine Führung auf 5:1 ausbauen konnte. Nach einem kurzen Aufbäumen Sinners mit seinem ersten Break servierte Medvedev beim Stand von 5:3 zur 2:0-Satzführung, die er mit seinem zweiten Satzball nach Abwehr eines Breakballs realisieren kann.

Im dritten Durchgang konnte sich Sinner immer mehr steigern und die Ballwechsel ausgeglichen gestalten. Bis zum Stand von 5:4 für den Italiener hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele, ohne Breakchancen zuzulassen. Über Einstand erspielte sich der Südtiroler einen Satzball, den er konsequent nutzen konnte.

Auch der vierte Satz war geprägt von ausgeglichenen Ballwechseln. Gegen Satzende konnte Sinner wieder eine Schippe drauflegen und holte sich analog des dritten Durchgangs im zehnten Game mit seinem ersten Satzball das Aufschlagspiel Medvedevs zum Satzgleichstand.

Im fünften Durchgang Sinner immer dominierender mit dem entscheidenden Break im sechsten Spiel. Nach 3:44 Stunden fixierte der Weltranglisten-4. mit einem Vorhand-Winner longline den 3:6, 3:6, 6:4, 6:4. 6:3-Erfolg zum Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne