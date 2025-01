Australian Open: Sinner nach wackeligem Auftakt ungefährdet weiter

Jannik Sinner hat bei den Australian Open 2025 die dritte Runde erreicht. Dabei gab der Südtiroler gegen Tristan Schoolkate allerdings einen Satz ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 12:37 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Donnerstag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Man muss schon ziemlich weit zurückgehen, um jenen Spieler zu finden, dem es zuletzt gelang, gegen Jannik Sinner einen Satz zu gewinnen. Carlos Alcaraz war´s, und zwar im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Peking. Danach hielt Sinner seine Weste rein, sowohl in Shanghai, bei den ATP Finals wie auch der Endrunde im Davis Cup. Bis Tristan Schoolkate am heutigen Donnerstag bei den Australian Open um die Ecke kam.

Allerdings war der Verlust des ersten Satzes nur ein kleiner Wackler für den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger von Melbourne. Denn danach ließ Sinner nichts mehr zu, gewann mit 4:6, 6:4, 6:1 und 6:3. Nächster Gegner wird der US-Amerikaner Marcus Giron sein, der gegen Tomas Martin Etcheverry in fünf Sätzen gewann.

Monfils schlägt Altmaier

Der mögliche Achtelfinalgegner von Jannik Sinner wird am Samstag in der Partie zwischen Holger Rune und Miomir Kecmanovic ermittelt. Rune gewann ein unterhaltsames Match gegen Matteo Berrettini mit 7:6 (3), 2:6, 6:3 und 7:6 (6). Kecmanovic hatte mit Hubert Hurkacz beim 6:4, 6:4 und 6:2 erstaunlich wenige Probleme.

Ausgeschieden ist der brasilianische Youngster Joao Fonseca, der sich Lorenzo Sonego mit 7:6 (6), 3:6, 1:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben musste. Fonseca hatte in Runde eins Andrye Rublev eliminiert. Weiter im Rennen ist dagegen Gael Monfils, der sich gegen Daniel Altmaier in drei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne