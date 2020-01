Australian-Open-Spielplan am Mittwoch: Federer in der Night-Session, Djokovic und Tsitsipas vs. Kohlschreiber als drittes Match

Der Spielplan für den dritten Tag der Australian Open verspricht einiges an Spannung. Unter anderem werden Roger Federer und Novak Djokovic im Einsatz sein. Zudem kommt es zum Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Philipp Kohlschreiber.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 19:43 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Die beiden Titelverteidiger Novak Djokovic und Naomi Osaka werden am dritten Spieltag in der Day-Session spielen. Osaka eröffnet in der Margaret Court Arena um 1:00 Uhr MEZ gegen Saisai Zheng, Djokovic wird gegen Tatsuma Ito das dritte Match in der Rod Laver Arena bestreiten. Vor dem Serben werden Petra Kvitova und Ashleigh Barty ihre Zweitrundenauftritte absolvieren.

Auf dem größten Court der Anlage kommt es in der Night-Session ab 9:00 Uhr MEZ dann zunächst zur Begegnung zwischen Serena Williams und Tamara Zidansek, ehe Filip Krajinovic den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Roger Federer fordern wird.

Start der Doppelkonkurrenz

Aus deutscher Sicht wird am Mittwoch vor allem die Melbourne Arena zu beobachten sein. Julia Görges bekommt es ab 1:00 Uhr MEZ mit Petra Martic zu tun, ehe es nach einem weiteren Auftritt von Coco Gauff zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Philipp Kohlschreiber kommen wird.

Erstmals werden am Mittwoch auch die Doppelteams spielen. Unter anderem absolvieren Kevin Krawietz und Andreas Mies ihre Erstrundenpartie bei den Australian Open, auch der im Einzel an Novak Djokovic gescheiterte Jan-Lennard Struff wird an der Seite von Henri Kontinen am Mittwoch auf dem Platz stehen.

