Australian Open Spielplan: Osaka, Serena, Kerber spielen am Montag

Naomi Osaka, Serena Williams und Angelique Kerber werden bereits am Montag in das Geschehen bei den Australian Open 2021 eingreifen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 13:31 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka bestreitet das erste Match in der Rod Laver Arena

Die Rod Laver Arena wird bei den Australian Open 2021 gleich mit einem Schlager eröffnet: Naomi Osaka, Siegerin in Melbourne 2019, trifft zum Auftakt auf Anastasia Pavlyuchenkova (ab 01:00 Uhr MEZ live bei Eurosport). Gleich im Anschluss muss Serena Williams ran, die zuletzt 2017 gewonnen hat. Serena startet ihren Angriff auf den 24. Major-Titel gegen Laura Siegemund. Schwester Venus Williams bestreitet das erste Match in der Maragaret Court Arena gegen Kirsten Flipkens, danach darf sich Angelique Kerber, Siegerin von 2016, gegen Bernarda Pera aus den USA versuchen.

Die Matches der Nights Session (ab 09:00 Uhr MEZ am Montag) bestreiten auf den großen Plätzen Simona Halep gegen die Australierin Lizette Cabrera und Petra Kvitova gegen Greet Minnen. Gespannt darf ma sicherlich auch auf das Comeback von Bianca Andreescu nach mehr als einem Jahr Pause sein, die in der dritten Partie in der John Cain Arena auf Mikaela Buzarnescu trifft.

French-Open-Championesse Iga Swiatek startet in der zweiten Partie der 1573 Arena gegen Arantxa Rus, gefolgt von Andre Petkovic, die sich gegen Ons Jabeur beweisen muss.

Hier der Spielplan für den ersten Tag der Australian Open 2021