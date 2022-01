Australian Open: Starker Jannik Sinner im Viertelfinale - mit Schmetterling als Glücksbringer

Jannik Sinner (ATP-Nr. 10) hat erstmals das Viertelfinale der Australian Open erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 10:20 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Der 20-Jährige schlug Lokalmatador Alex de Minaur sicher mit 7:6 (3), 6:3, 6:4 und steht damit zum zweiten Mal nach den French Open 2020 in der Runde der letzten Acht bei einem Major-Turnier.

Sinner folgt damit auch Landsmann Matteo Berrettini, der bereits gestern mit einem Sieg über Pablo Carreno Busta das Viertelfinale erreicht hatte.

Sinner kriegt Schmetterlings-Besuch

Sinner ließ sich wie immer nur wenig aus der Ruhe bringen, auch nicht im On-Court-Interview, als es sich ein Schmetterling auf seiner Kappe gemütlich machte. "Alles gut, wir lassen ihn da", erklärte er - bereits während des Matches habe ihn einer heimgesucht. "Vielleicht ein gutes Zeichen, jemand aus dem Universum will dir da was Gutes mitteilen", ulkte auch Jim Courier.

Bislang präsentierte sich Sinner auch ohne Glück in starker Verfassung: Nur einen Satz gab er bislang in seinen vier Matches ab, im Drittrundenspiel gegen Taro Daniel. Den er am Ende dennoch sicher schlug.

Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz (hier im Liveticker).

