Australian Open: Stefanos Tsitsipas kämpft sich erstmals im Endspiel

Stefanos Tsitsipas ist erstmals in das Finale der Australian Open eingezogen. Der Grieche besiegte am Freitag in Melbourne Karen Khachanov mit 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6) und 6:3 und trifft im Endspiel entweder auf Novak Djokovic oder Tommy Paul.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 08:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Im vierten Anlauf hat es für Stefanos Tsitsipas endlich geklappt, ein Halbfinale bei den Australian Open zu gewinnen. Bei den bisherigen Versuchen war der Grieche zweimal an Daniil Medvedev und einmal an Rafael Nadal gescheitert, diesmal wartete mit Karen Khachanov aber ein Mann, gegen den Tsitsipas in fünf Versuchen noch nie verloren hatte. Dabei sollte es bleiben: Tsitsipas war von Beginn an der konstantere Spieler, gewann verdient mit 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6) und 6:3.

Tsitsipas ging früh im ersten Satz mit einem Break in Führung, Khachanov konterte und schaffte bein 3:5 ein zweites Rebreak. Im Tiebreak des ersten Satzes ließ der Favorit aber nichts anbrennen. Und das, obwohl der Grieche schon früh zwei Verwarnungen wegen Zeitüberschreitung beim Aufschlag und zwei Fußfehler kassiert hatte. Davon ließ sich Tsitsipas aber mit Fortdauer des Matches nicht mehr vom Weg in sein erstes Finale in Melbourne abbringen.

Tsitsipas mit schlechter Bilanz gegen Djokovic

Auch wenn Khachanov bei allerletzter Gelgenheit noch einmal ein kleines Comeback startete: Tsitsipas servierte bei 5:4 im dritten Satz schon auf den Matchgewinn, aber der Russe glich noch einmal aus. Mit der ersten Breakchance im dritten Satz überhaut. Nach 2:41 Stunden Spielzeit hatte Tsitsipas bei 6:4 im Tiebreak seinen ersten Matchball, Khachanov wehrte beherzt ab. Und hatte beim nächsten Ballwechsel Glück, als eine Vorhand gerade noch an der Linie kratzte. Wenige Augenblicke später war Khachanov nach einem Vorhandfehler seines Gegners plötzlich zurück im Match.

Im vierten Satz gelang Tsitsipas aber gleich das Break zum 2:0. Und diesmal ließ er sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Die Aufgabe im Endspiel wird allerdings hart: Denn sollte sich Novak Djokovic erwartungsgemäßgegen Tommy Paul behaupten, muss Stefanos Tsitsipas gegen eine 2:10-Bilanz gegen den Serben anspielen. In seinem bislang einzigen Grand-Slam-Endspiel musste sich Tsitsipas Djokovic in Roland Garros 2021 nach einer Zwei-Satz-Führung noch geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne