Australian Open: Su-Wei Hsieh beendet "Fantasiereise"

Su-Wei Hsieh hat mit der Niederlage gegen Anna Bondar in der ersten Runde der Qualifikation für die Australian Open 2024 ihre Einzel-Karriere beendet. zumindest für den Moment.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 13:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Su-Wei Hsieh wird man nur noch im Doppel sehen - wahrscheinlich

Ein 6:7 (3) und 4:6 gegen Anna Bondar soll es also gewesen sein, das letzte Einzel-Match in der Karriere von Su-Wei Hsieh. Wenn es denn wirklich stimmt, dann wird sich die mittlerweile 38-Jährige nur noch auf das Doppel konzentrieren. Dass Hsieh die Qualifikation für das Hauptfeld in Melbourne schafft, wäre allerdings ohnehin eine Überraschung gewesen. Es sei an der Zeit, diese "Fantasiereise" zu beenden, erklärte die Taiwanesin nach ihrem Ausscheiden.

Im Doppel zählt Su-Wei Hsieh aber nach wie vor zur absoluten Weltspitze. Alleine in der letzten Saison hat sie zwei Grand-Slam-Titel geholt: in Roland-Garros an der Seite von Xiyu Wang, wenige Wochen später dann gemeinsam mit Barbora Strycova in Wimbledon.

Zuletzt in Brisbane war Hsieh mit Elise Mertens am Start. Mit der Belgierin hat sie 2022 in Wimbledon und davor auch in Indian Wells reüssiert. Aktuell wird die Veteranin an Position sechs der Doppel-Weltrangliste geführt.