Australian Open: Svitolina gibt auf, Azarenka fliegt

Elina Svitolina musste gegen Linada Noskova aufgeben und schied damit aus. Dasselbe Schicksal ereilteVictoria Azarenka, die in zwei Sätzen unterlag.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 05:16 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina musste bereits nach drei Spielen das Match beenden.

Elina Svitolina wurde von vielen Beoabachtern als heimliche Favoritin auf den Titel in Melbourne gezählt. Diesen Hoffnungen wurde nun ein Ende gesetzt. Bereits nach drei Spielen und 24 Minuten Spielzeit musste die Ukrainerin gegen Linda Noskova aufgeben.

Eine Rückenverletzung stoppte die 23. des WTA-Rankings. Auch nach einem Medical Timeout war keinerlei Besserung in Sicht, um spielfähig zu bleiben. Sichtlich getroffen entschied sich Elina Svitolina also für die Beendigung des Achtelfinals gegen ihre tschechische Gegnerin. Linda Noskova steht so mit wenig Aufwand im Viertelfinale. Die 19-Jährige, auf Platz 50 der Weltrangliste geführt, steht damit in der Runde der letzten acht Spielerinnen

Victoria Azarenka scheidet ebenfalls aus

Auch für Victoria Azarenka sind die diesjährigen Australian Open beendet. In zwei Sätzen unterlag die 34-Jährige Svitolinas Landsfrau Dayana Yastremska, die wie Noskova zum ersten Mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreichte. 7:6(6), 6:4 lautet nach 2:10 Stunden das Endergebnis eines Matches, in dem vor allem Azarenkas Aufschlagprobleme das zentrale Thema des Duells bildeten.

Die beiden Siegerinnen treffen im Viertelfinale direkt aufeinader. Damit wird eine der beiden Akteurinnen ihr Debüt im Halbfinale von Melbourne feiern können.

