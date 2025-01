Australian Open: Swiatek ungefährdet weiter, auch Raducanu in Runde drei

Iga Swiatek ist in überzeugender Manier in die dritte Runde der Australian Open 2025 eingezogen. Und trifft dort auf Emma Raducanu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 05:08 Uhr

© Getty Images Iga Świątek steht in Melbourne in Runde drei

Das war kein großer Auftrag für Iga Swiatek. Die an Position zwei gesetzte Polin brauste über Rebecca Sramkova mit 6:0 und 6:2 hinweg und zog damit bei den Australian Open 2025 souverän in die dritte Runde ein. Dort kommt es am Samstag zum Treffen mit einer Frau, die ebenfalls schon einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat (auch wenn Swiatek schon bei fünf Major-Titeln hält): Emma Raducanu. Die Britin setzte sich gegen Amanda Anisimova mit 6:3 und 7:5 durch.

Zu den frühen Gewinnerinnen am Donnerstag zählte auch Ons Jabeur. Die Tunesierin, die nach einer verletzungsgeplagten Saison 2024 immer besser in Form kommt, gewann gegen Camilla Osorio mit 7:5 und 6:3. Nächste Gegnerin wird die an Position acht gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro sein.

Und dann haben sich auch noch Yulia Putintseva und Daria Kasatkina für ein Treffen in Melbourne verabredet. Putintseva ließ Shang Zhuai beim 6:2 und 6:1 keine Chance, Kasatkina gab gegen Xinyu Wang sogar noch ein Spiel weniger ab.

Elena Rybakina wiederum hatte mit der jungen US-Amerikanerin Iva Jovic nur im zweiten Satz leichte Probleme, gewann mit 6:0 und 6:3.

