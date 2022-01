Australian Open: Swiatek, Sabalenka weiter, Muguruza und Kontaveit scheitern

Mit Garbine Muguruza und Anett Kontaveit sind bei den Australian Open zwei Spielerinnen aus dem erweiterten Favoritenkreis gescheitert. Iga Swiatek hatte dagegen keine Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 05:02 Uhr

© Getty Images Garbine Muguriuza ist in Melbourne ausgeschieden

Über eines waren sich die ExpertInnen vor Beginn der Australian Open 2022 einig: Garbine Muguruza, 2020 Finalistin in Melbourne und Ende letzten Jahres Siegerin der WTA Finals in Guadalajara, werde beim ersten Major des Jahres eine tragende Rolle spielen. Aber auch Fachleute können irren: Die Spanierin musste bereits in ihrem zweiten Match die Segel streichen: Muguruza unterlag Alizé Cornet erstaunlich glatt mit 3:6 und 3:6.

Nicht viel besser erging es Anett Kontaveit, die gegen Ende der vergangenen Saison mit einer fulminanten Serie noch zum Finale der besten acht Spielerinnen nach Mexiko gefahren war. Kontaveit schied mit 2:6 und 4:6 gegen die junge Dänin Clara Tauson aus.

Problemlos weiter ist dagegen Iga Swiatek: Die French-Open-Siegerin von 2020 schlug Rebecca Peterson aus Schweden mit 6:2 und 6:2 und trifft nun entweder auf Daria Kasatkina oder auf Magda Linette. Aryna Sabalenka, die Nummer zwei des Turniers, leistete sich im ersten Satz gegen Xinyu Wang zwölf Dopelfehler, gewann aber schließlich noch mit 1:6, 6:4, 6:2.

Eine große Einzel-Karriere ist am Donnerstag auch zu ihrem Ende gekommen: Samantha Stosur, US-Open-Siegerin 2011, hat mit dem 2:6 und 2:6 gegen Anastasia Pavlyuchenkova ihre Single-Auftritte beendet. Im Doppel will die Australierin weiter angreifen.

