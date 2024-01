Australian Open: Tatjana Maria folgt Siegemund und Korpatsch in die zweite Runde nach

Auch die deutsche Tennis-Mama Tatjana Maria schaffte den Einzug in die zweite Runde der Australian Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 07:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach Laura Siegemund und Tamara Korpatsch gelingt auch Tatjana Maria der Sprung in die zweite Runde der Australian Open

Mit Tamara Korpatsch gestern, Laura Siegemund und nun auch Tatjana Maria stehen bereits drei Damen des DTB in der zweiten Runde der Australian Open 2024. Während Korpatsch am Sonntag die Britin Jodie Burrage bezwang und Laura Siegemund Montagmittag eine Überraschung gegen die an 17 gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova gelungen war, setzte sich nur einige Minuten später auch Tatjana Maria in ihrer Erstrundenpartie beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres durch.

Die 36-jährige Tennis-Mama aus Bad Saulgau kämpfte sowohl gegen die enorme Hitze als auch gegen die Kolumbianerin Camila Osorio aufopfernd und gewann nach 2:51 Stunden mit 7:5, 6:7 (4), 6:4. Maria war in Satz zwei bereits mit 5:2 in Führung gelegen, jedoch setzten zu diesem Zeitpunkt bei der Deutschen Kreislaufprobleme ein. Nach dem verlorenen Tiebreak wurde Maria am Platz behandelt, konnte weiterspieln und schaffte am Ende den Erfolg. Nächste Gegnerin wird die an 26 gereihte Italienerin Jamine Paolini sein.

Am Dienstag steigt Comeback-Spielerin Angelique Kerber ins Turniergeschehen ein. Die ehemalige Nummer eins der Damen-Weltrangliste trifft zum Auftakt auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die 2022 im Endspiel der Australian Open stand.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.