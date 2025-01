Australian Open: Tatjana Maria vs Bernarda Pera im TV, Livestream und Liveticker

Tatjana Maria trifft im Erstrundenduell der Australian Open 2025 auf Bernarda Pera. Das Spiel ist um 1 Uhr angesetzt, Eurosport überträgt im TV und Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 14:13 Uhr

Tatjana Maria, Bernarda Pera

Familie Maria ist angekommen in Melbourne - und Tatjana Maria darf direkt eröffnen. Gegnerin: die US-Amerikanerin Bernarda Pera, aktuell auf Platz 70 im Ranking notiert. Und damit etwas vor der Deutschen, die auf Platz 89 steht.

Im direkten Vergleich steht es 1:1 - Maria gewann 2019 in Nottingham auf Rasen, Pera in 2023 in Madrid auf Sand. Auf Hartplatz ist es die erste Begegnung zwischen den beiden.

Wann spielt Tatjana Maria?

Das Erstrundenspiel der Australian Open zwischen Tatjana Maria und Bernarda Pera ist direkt für 1 Uhr MEZ in der 1573 Arena angesetzt. Über Eurosport seid ihr im TV und Livestream dabei, wir haben den Liveticker für euch!