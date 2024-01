Australian Open: Taylor Fritz dominiert, Ben Shelton marschiert

In Melbourne konnten am vierten Tag zahlreiche Matches wetterbedingt erst mit großer Verzögerung beginnen. Taylor Fritz verbrachte anschließend wenig Zeit auf dem Court. Viele andere Akteure mussten deutlich mehr für ihre Siege investieren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2024, 09:36 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz gestaltete seinen Arbeitstag in Melbourne kurz und kompakt.

Der an Position zwölf gesetzte Taylor Fritz benötigte lediglich 90 Minuten Spielzeit, um den Einzug in die dritte Runde perfekt zu machen. Gegen Hugo Gaston gab der US-Amerikaner lediglich vier Spiele ab und gewann 6:0, 6:3, 6:1.

Fritz trifft in Runde drei nun auf Fabian Maroszan, der zeitgleich den an Position 22 gesetzten Francisco Cerundolo in drei Sätzen schlug. 7:6(5), 6:4, 6:2 in 2:05 Stunden lautet das Tagwerk des 24-jährigen Ungarn.

Ben Shelton und Karen Khachanov mit Erfolgen in vier Sätzen

Karen Khachanov musste hingegen gegen Aleksandar Kovacevic, die Nummer 101 der Weltrangliste, über vier Sätze gehen. 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 siegte der Russe in 2:32 Stunden und trifft nun auf Frances Tiafoe oder Thomas Machac.

Ben Shelton gab gegen Christopher O'Connell ebenfalls einen Satz ab. Nach der Zweisatzführung und einem dominaten zweiten Abschnitt von Shelton, kam der Australier O'Connell im dritten Satz wieder besser ins Match und sicherte sich den dritten Durchgang. Auch im vierten Satz konnte der Lokalmatador ein Break vorlegen, gab seinen Aufschlag jedoch direkt selbst ab.

Erst im Tiebreak konnte der junge US-Amerikaner den Sieg mit dem fünften Matchball eintüten. 6:4, 6:1, 3:6, 7:6(5) stand nach 2:53 Stunden als Endergebnis auf dem Scoreboard, der das Ticket zum Duell mit Jaume Munar oder Adrian Mannarino ermöglicht.

Van Assche ringt Musetti in fünf Sätzen nieder

Luca van Assche und Lorenzo Musetti gingen in ihrem Zweitrundenmatch über die volle Distanz mit dem besseren Ende für den Franzosen. Nachdem van Assche in Führung ging, drehte der an Postiton 25 gesetzte Italiener die Partie. Doch Van Assche gab sich nicht geschlagen und erzwang einen fünften Satz, der dann deutlich an den Franzosen ging.

6:3, 3:6, 6:7(5), 6:3, 6:0 siegte Luca van Assche nach 3:49 Stunden. Der 19-Jährige steht damit zum ersten Mal in der dritten Runden bei einem Grand-Slam-Turnier. Gegner ist am Freitag dann entweder Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas oder der lokale Publikumsliebling Jordan Thompson.

