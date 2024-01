ATP: Morgan Riddle dokumentiert den Reisewahnsinn auf der Tour

Eine ATP-Profi als Freund zu haben, bedeutet auch: ständig auf Achse zu sein. Morgan Riddle, die Freundin von Taylor Fritz, hat dies nun dokumentiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 14:27 Uhr

© Getty Images Morgan Riddle und Taylor Fritz beim Laver Cup in Vancouver 2023

Man darf getrost davon ausgehen, dass sowohl Taylor Fritz wie auch seine Lebensgefährtin Morgan Riddle nicht auf Prämien aus einem Vielfliegerprogramm angewiesen sind. Fritz zählt zu den besten Tennisprofis der Welt, ist finanziell unabhängig. Riddle wiederum kommt als Influencerin wohl ganz gut über die Runden. Dennoch würde man sich mal gerne das Meilenkonto der beiden ansehen. Denn wie Riddle nun auf TikTok dokumentiert hat, war die Reisetätigkeit von Fritz alleine im Jahr 2023 nah an der Grenze zum Wahnsinn.

Los geht es in Los Angeles mit der Destination Hong Kong und weiter nach Sydney und Melbourne. Danach direkt zurück nach L.A., wo die beiden offenbar ihre Base haben. Gut. Weiter also nach Acapulco mit einem Zwischenstopp in Miami. Nach dem Auftritt beim 500er-Turnier gab es einen kleinen Zwischenstopp in Cabo San Lucas, bevor wieder LAX angeflogen wurde. Mit dem Auto danach nach Palm Springs (und also Indian Wells), nach Miami anschließend natürlich mit dem Flugzeug.

Und so weiter.

Nein, die ATP-Tour hat ganz gewiss andere Prioritäten als in irgendeiner Art und Weise ökologisch verantwortlich zu planen. Die WTA unterläuft diese ohnehin schon niederige Latte aber natürlich noch völlig problemlos: indem sie nämlich das WTA-Finale konsequent auf einem anderen Kontinent ansetzt als die ITF die Endrunde im Billie Jean King Cup. Aber so ist das halt in einer Disziplin, die immerhin fast alle Teile der Welt bespielt. Und die über Jahre gewachsene Turnierstrukturen nicht überdenken wird. Auch wenn dies einige Spieler (Kevin Anderson etwa hatte schon vor Jahren angemahnt, etwas umweltbewusster zu agieren) positiv sehen würden.

So aber freuen sich weiterhin die Fluggesellschaften.