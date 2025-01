Australian Open: Titelverteidigerin Aryna Sabalenka erwischt harte Auslosung

Auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka wartet bei den Australian Open ein steiniger Weg. Neben der Weltranglistenersten stehen auch Iga Swiatek und Coco Gauff früh vor schweren Aufgaben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 09:27 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka geht in Melbourne als Titelverteidigerin an den Start

Das hatte sich Aryna Sabalenka sicherlich anders vorgestellt! Die Weltranglistenerste erwischte am Donnerstag bei den Australian Open 2025 eine harte Auslosung und steht bei ihrer Titelverteidigung in Melbourne vor einem steinigen Weg. Gleich in Runde eins bekommt es die Belarussin mit der US-Open-Sieger von 2017, Sloane Stephens, zu tun.

In der dritten Runde droht ein Duell mit Linda Noskova, ehe es im Achtelfinale gegen Mirra Andreeva gehen könnte. Danach könnte es bereits im Viertelfinale zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels mit Qinwen Zheng kommen. Die chinesische Olympiasiegerin eröffnet ihrerseits gegen Anca Todoni und könnte danach auf die Deutsche Laura Siegemund treffen.

Ebenfalls in der oberen Hälfte landete Coco Gauff, die sich zum Auftakt mit der ehemaligen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin misst. Mögliche Achtelfinalgegnerinnen der US-Amerikanerin sind Jelena Ostapenko, Karolina Muchova und Naomi Osaka. Im Viertelfinale ginge es für Gauff gemäß der Setzliste gegen Landsfrau Jessica Pegula.

Swiatek in gleicher Hälfte wie Rybakina

Die untere Hälfte wird von Iga Swiatek angeführt, die ihre Erstrundenpartie gegen Katerina Siniakova bestreitet. Mögliche Viertelfinalgegnerin der Weltranglistenzweiten ist Emma Navarro, die ihrerseits in der zweiten Runde auf Julia Grabher treffen könnte. Die einzige österreichische Teilnehmerin in Melbourne spielt zunächst gegen die Chinesin Xiyu Wang.

Ebenfalls in der unteren Hälfte sind Jasmine Paolini und Elena Rybakina notiert. Die an Position vier gesetzte Italienerin eröffnet gegen Sijia Wei, Rybakina gegen die australische Wildcard-Inhaberin Emerson Jones.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Laura Siegemund - Hailey Baptiste

Tatjana Maria - Bernarda Pera

Jule Niemeier - Maja Chwalinska

Das Einzel-Tableau der Australian Open