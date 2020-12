Australian Open verschärfen die Spielregeln

Die Australian Open haben die Regelungen für die Spieler verschärft. In einem entsprechenden Dokument sei die Austragung vom 8. bis 21. Februar 2021 zudem bestätigt worden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 18:23 Uhr

© GEPA Pictures

Das berichtet die Seite tennismajors.com, die ein achtseitiges Dokument von diesem Dienstag an die Spieler zu Gesicht bekommen haben will.

Demnach seien maximal 1.000 Leute bei den Australian Open 2021 erlaubt, bestehend aus Spielern und Betreuern. Heißt: Die Regelung, nach der einige Spieler gemäß ihrer Verdienste gar bis zu vier Teammitglieder mitbringen durften, wurde gestrichen. Maximal zwei Betreuer seien pro Kopf erlaubt, und selbst das nicht für alle, sondern nur die Hauptfeldspieler im Einzel sowie die Top-10-Spieler im Doppel. Ausnahme: Sollten einige Plätze frei werden (wenn Spieler auf ihre Zahl an Begleitern verzichten), könne eine dritte oder vierte Person beantragt werden. Würden freiwillig Plätze aufgegeben, erhalte der Spieler 7.000 Australische Dollar (die der Verband für Flug, Hotel, Verpflegung einspare).

Weiterhin wurde der Ankunftstag auf den 15. oder 16. Januar beschränkt (der 17. ist damit raus), sechs negative Corona-Tests seien zudem notwendig, um beim Turnier spielberechtigt zu sein. Sollte ein Test negativ ausfallen, habe man Anrecht auf einen zweiten. Und komme es tatsächlich zu einer COVID-19-Erkrankung und würde ein Spieler damit nicht mehr spielberechtigt sein, erhalte er 50 Prozent des Erstrunden-Preisgeldes. Das solle im Übrigen stolze 100.000 Australische Dollar betragen.

Quarantäne-Tage: 19 Stunden Hotel, 5 Stunden auf der Anlage

Während der 14-tägigen Quarantäne-Zeit seien fünf Stunden auf der Anlage erlaubt für Spieler und einen Betreuer, die restlichen 19 Stunden müssten im Hotel verbracht werden. Zwei Stunden seien auf dem Platz mit einem anderen Spieler möglich, 90 Minuten im Fitnessbereich. In der zweiten Quarantäne-Woche könne die Auswahl des Trainingspartner von einem auf drei erweitert werden. Nach der 14-tägigen Quarantäne würde es den Spielern schließlich auch erlaubt werden, in privaten Unterkünften zu hausen und sich in Melbourne frei zu bewegen.

Hintergrund: Der Bundesstaat Victoria, in dem die Australian Open ausgetragen werden, ist seit mehr als 40 Tagen ohne COVID-19-Neuansteckung - und man will alles dafür tun, dass dem so bleibt.

Zum Thema: So soll der ATP-Kalender für Anfang 2021 aussehen