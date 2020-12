So soll der ATP-Kalender für Anfang 2021 aussehen

Lange wurde gerätselt, wie die ATP-Tour in die Saison 2021 starten könnte. Nun scheinen die ersten Turniere des neuen Jahres fix.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.12.2020, 19:17 Uhr

© Getty Images Rod Laver Arena

Alles dreht sich freilich um die Australian Open: Dort geht man von einem Turnierbeginn am 8. Februar 2021 aus (bis 21. Februar). Der australische Tennisverband plant entsprechend, die finale Absegnung vom Bundesstaat Victoria steht jedoch noch aus.

Ausgehend von den so stattfindenden Australian Open will die ATP-Tour folgende Turniere austragen, wie die Seite tennismajors.com berichtet (und via Twitter als von der ATP bestätigt ausschreibt):

4. bis 13. Januar 2021: Delray Beach soll die Saison eröffnen (fünf Wochen vor ihrem eigentlichen Termin und gestreckt auf anderthalb Wochen)

7. bis 13. Januar 2021: Antalya

9. bis 13. Januar 2021: Qualifikation für die Australian Open in Dubai

1. bis 7. Februar 2021: abgespeckte Version des ATP Cups und ATP-250er-Turnier (beides auf der Anlage der Australian Open)

22. bis 28. Februar 2021: Turniere in Montpellier, Cordoba und eventuell ein weiteres (neues) Turnier

1. bis 7. März 2021: Rotterdam, Buenos Aires und eventuell ein weiteres (neues) Turnier

8. bis 14 März 2021: Doha, Marseille und Santiago

15. bis 21. März 2021: Acapulco und Dubai

Welche Turniere sind gestrichen - und was ist mit Indian Wells?

Heißt andererseits: Das eigentlich erste Masters-Turnier in Indian Wells (eigentlich vom 11. bis 23. März geplant) wird wohl ausfallen - das Risiko aufgrund der Corona-Infektionszahlen in der dortigen Gegend ist zu hoch. Möglich scheint auch noch eine Verlegung in den Herbst.

Auch Auckland (eigentlich 11. bis 17. Januar) fällt aus, ebenso Pune (1. bis 7. Februar), New York (8. bis 14. Februar) und Rio de Janeiro (15. bis 21. Februar).

Finden die Miami Open statt?

Die Miami Open sind vom 22. März bis 4. April geplant und könnten nach jetzigem Stand stattfinden. Sie würden dann das erste Masters-Turnier der neuen Saison stellen.

Warum ist vom 14. bis 31. Januar kein Turnier geplant?

Vor den Australian Open sollen die Spieler ab dem 15. Januar eine zweiwöchige Quarantäne nach ihrer Anreise in Melbourne absolvieren.

Wie sieht es auf WTA-Ebene aus?

Steve Simon habe 55 Turniere bestätigt, heißt es - ein Plan ist jedoch noch nicht veröffentlicht. Am 4. Januar 2021 soll es jedoch losgehen, über einen Start in Abu Dhabi wird spekuliert.