Fällt Indian Wells auch 2021 aus?

Die Planungen um den ATP- und WTA-Kalender 2021 läuft auf Hochtouren. Das Masters-Turnier in Indian Wells könnte allerdings erneut ausfallen, wie es scheint.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.12.2020, 16:06 Uhr

Indian Wells

Der Ernst der Lage in Sachen Corona wurde dem Tennisbusiness vorm Start des Masters-Turniers von Indian Wells 2020 bewusst. Nur kurz vorm Qualifikations-Event gaben die Veranstalter die Absage bekannt - zu hoch der Altersdurchschnitt in der Region, zu viele Risikokandidaten im Falle einer COVID-19-Verbreitung. Zunächst: eine irritierende Entscheidung. Rückblickend: eine gute. Der die Absage der restlichen Turniere bis zum Ende des Sommers folgen sollte.

Wie es 2021 weitergeht? Darüber zerbrechen sich die Tour-Verantwortlichen aktuell den Kopf. Klar scheint mittlerweile, dass die Australian Open erst am 8. Februar 2021 starten, drei Wochen später als der ursprünglich angedachte Beginn. Was speziell mit dem Einreiseverbot einhergeht: Der Bundesstaat Victoria ist mittlerweile seit mehr als einem Monat ohne COVID-19-Neuinfektion, dem soll freilich so bleiben, auch dann, wenn die internationale Tennis-Karawane anrückt.

Der ATP Cup im Vorfeld: Scheint damit Geschichte, gemunkelt wird noch über einen anderen Austragungsort. Auch die Qualifikation für die Australian Open könnte womöglich in Dubai statt Melbourne stattfinden, so hört man.

Indian Wells 2021 angeblich kurz vor Absage

Und offenbar wird auch das erste Masters-Turnier in 2021, das von Indian Wells, ausfallen. Das zumindest twitterte der renommierte und stets gut informierte US-Tennisjournalist Jon Wertheim am Sonntagabend. Eine Absage stehe unmittelbar bevor.

Laut ubitennis.com geht es hierbei vor allem um die Zahl der Zuschauer, die zugelassen würden. Zumindest 25 Prozent der üblichen Auslastung sei Voraussetzung für eine Austragung des Turniers. Dafür scheinen die Zahlen der Neuansteckungen im Riverside Country jedoch zu hoch.

Ein Ausfall von Indian Wells indes könnte der Südamerika-Tour zugute kommen: Deren Austragung war durch die Verschiebung der Australian Open mit einem großen Fragezeichen versehen.