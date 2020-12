Spätere Australian Open - was heißt das für den Turnier-Kalender?

Selbst wenn sich die ATP und die WTA auf den vorgeschlagenen Termin für den Start der Australian Open einlassen: Viele Fragen hinsichtlich des Turnier-Kalenders bleiben offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2020, 15:36 Uhr

© Getty Images Titelverteidigung von Rafael Nadal in Acapulco 2021? Das wird knapp.

Je nach Quelle bekommt man dieser Tage ein ganzes Potpourri an möglichen Szenarien, wie es denn auf der ATP-Tour im kommenden Jahr nach den Australian Open weitergehen soll. Oder wie es davor anfangen soll. Wird der ATP Cup doch gespielt? Immerhin ist dieser erst 2020 eingeführte Mannschafts-Wettbewerb schon jetzt eine extrem wichtige Einnahmequelle für die ATP. Ausgeschlossen ist eine Durchführung nicht, viel hängt davon ab, wie viel Zeit zwischen dem Ablauf der vorgeschriebenen Quarantäne und dem Beginn der Australian Open bleibt. Dieses Datum scheint auf den 8. Februar hinaus zu laufen.

Damit ist es aber natürlich nicht getan: Denn für alle Spieler, die beim ATP Cup nicht beschäftigt wären, muss ja der Fairness halber auch für alternative Möglichkeiten zum Punktesammeln gesorgt werden. Was natürlich auch für die Damen gilt. Zwar hat Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia erklärt, dass die SpielerInnen nach der Quarantäne keinen Bewegungseinschränkungen ausgesetzt sind. Schwer vorstellbar aber, dass die ATP- und WTA-Profis sich dann über ganz Australien verteilen, um Vorbereitungsturniere zu spielen. Neueste Meldungen aus Down Under deuten zusätzlich an, dass das Qualifikations-Turnier für die Aussie Open auf anderen Kontinenten stattfinden könnte.

Rotterdam müsste verschoben werden

Und nach dem ersten Major des Jahres 2021? Bei einem Starttermin am 8. Februar steht fest, dass das ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam verlegt werden müsste, ebenso Buenos Aires und New York. Wobei hinter der gesamten Südamerika-Tour ohnehin ein großes Fragezeichen steht.

Und die Veranstaltungen in Acapulco (Sieger 2020: Rafael Nadal) und Dubai (Novak Djokovic) müssten sich wohl auch einen neuen Termin suchen, wenn sie auf das Antreten ihrer jeweiligen Titelverteidiger hoffen: Denn diese Turniere sollten ursprünglich jeweils am 23. Februar beginnen. Am Tag nach dem Finale der nun wahrscheinlich neu terminierten Australian Open.