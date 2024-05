ATP-Masters Madrid: Jannik Sinner muss verletzungsbedingt passen

Wie Jannik Sinner via Social Media bekanntgab, muss er aufgrund von Problemen an der Hüfte das morgige Viertelfinale beim ATP-Masters-Event in Madrid gegen den Kanadier Felix Auger-Alliassime verletzungsbedingt absagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner muss für das Viertelfinale in Madrid gegen Felix Auger-Aliassime passen.

Großes hatte Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in der Madrider Caja Magica noch vor. Neben seinem ersten Masters-Titel auf Sand wollte der Südtiroler dem Weltranglistenersten Novak Djokovic auf 330 Punkte an die Pelle rücken, um mit einem Top-Resultat beim Heim-Masters in Rom den Platz an der Sonne im ATP-Ranking zu ergattern.

Wer jedoch die Matches des 22-jährigen im Laufe der Woche beobachtet hatte, den beschlich das Gefühl, dass der Australian-Open-Champion körperlich nicht ganz auf der Höhe schien.

Via Twitter kam nun die Erklärung und die Absage für das morgige Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Alliassime: „Ich bin sehr traurig, dass ich mein nächstes Match hier in Madrid absagen muss. Meine Hüfte machte mir im Laufe der Woche immer mehr zu schaffen und wurde immer schmerzhafter. Auf Rat meiner Ärzte haben wir entschieden, daß es am besten ist, nicht weiter zu spielen, damit es nicht schlimmer wird.“

Somit steht Auger-Aliassime bereits im Halbfinale und wartet morgen auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Russen Daniil Medvedev und Nadal-Bezwinger Jiri Lehecka aus Tschechien. Wie es um einen Start von Sinner beim Heimspiel in Rom steht, kann noch nicht abgeschätzt werden.

