Australian Open: Victoria Azarenka stürmt gegen Jessica Pegula ins Halbfinale

Die Weißrussin Victoria Azarenka steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula im Halbfinale der Australian Open - das erste Mal seit zehn Jahren!

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2023, 11:02 Uhr

© Getty Images Nach zehn Jahren wieder im Halbfinale - Viktoria Azarenka bezwang im Australian-Open-Viertelfinale die US-Amerikanerin Jessica Pegula

Victoria Azarenka steht nach zehn Jahren erstmals wieder im Halbfinale der Australian Open: Die Weißrussin besiegte in der Runde der letzten Acht die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach 1:37 Stunden Spielzeit letztendlich klar mit 6:4, 6:1. In der Vorschlussrunde bekommt es die zweifache "Happy Slam"-Championesse mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun, die zuvor die Lettin Jelena Ostapenko ebenso in zwei Durchgängen bezwang.

