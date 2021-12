Australian Open: Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova muss absagen

Nach Karolina Pliskova muss nun mit Karolina Muchova eine weitere Hoffnungsträgerin aus der Tschechischen Republik für die Australian Open 2022 absagen. Muchova hatte Anfang 2021 in Melbourne das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 20:58 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova wird in Australien fehlen

Die Saison 2021 war für Karolina Muchova richtig verheißungsvoll losgegangen: Bei den Australian Open erreichte die Tschechin die Vorschlussrunde, schied dort gegen Jennifer Brady aus. Wie auch die US-Amerikanerin, die schon länger mit Verletzungen zu kämpfen hat, wird nun auch Muchova nicht in der Lage sein, ab dem 17. Januar 2022 dieses Ergebnis zu wiederholen.

Denn wie die 25-Jährige aus Olmütz via Twitter bekannt gab, muss sie weiter auf ihren nächsten Einsatz warten. Den letzten gab es bei den US Open Ende August, wo Karolina Muchova in der ersten Runde gegen Sara Sorribes Tormo verlor.

Muchovas Absage ist bereits die zweite prominente aus dem tschechischen Lager: Vor ein paar Tagen hatte sich Karolina Pliskova mit einer Handverletzung vom ersten Major 2022 abgemeldet. Die Hoffnungen ruhen damit in erster Linie auf French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Und auf Petra Kvitova, die 2019 im Endspiel der Australian Open knapp gegen Naomi Osaka den Kürzeren gezogen hatte.