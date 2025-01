Australian Open: Wahnsinn! Jack Draper siegt schon wieder in fünf Sätzen

Drei Matches, drei Fünfsatzsiege. Auf dem Weg ins Achtelfinale der Australian Open konnte Jack Draper nicht unbedingt Kräfte sparen. Am Freitag hatte der Brite gegen Aleksandar Vukic im Match-Tiebreak das bessere Ende für sich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 15:00 Uhr

Wahnsinn in Melbourne! Jack Draper hat bei den Australian Open nach seiner dritten Fünfsatzpartie im dritten Match das Achtelfinale erreicht. Der an Position 15 gesetzte Brite gewann am Freitag in der Margaret Court Arena gegen Lokalmatador Aleksandar Vukic nach 3:58 Stunden mit 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (5) und 7:6 (8).

Insgesamt hat Draper, der vor der Begegnung gegen Vukic bereits gegen Mariano Navone und Thanasi Kokkinakis über die volle Distanz gegangen war, in Melbourne damit bereits 12:34 Stunden auf dem Matchcourt verbracht. Kurios: Auch sein Drittrundengegner hatte seine ersten beiden Runden in fünf Sätzen gewonnen.

Im Achtelfinale wartet auf Draper nun nicht nur angesichts der körperlichen Strapazen ein äußerst unangenehmer Gegner, heißt dieser doch Carlos Alcaraz. Der Spanier gab auf dem Weg in die Runde der letzten 16 nur einen Satz ab. Immerhin: Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden konnte der Brite 2024 im Londoner Queen's Club für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne