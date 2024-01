Australian Open: Wimbledon-Siegerin Vondrousova im Kampf gegen die Zeit

Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova muss um ihre Teilnahme an den Australian Open 2024 bangen. Die Tschechin plagt sich mit einer Hüftverletzung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 13:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Petra Kvitova schwanger, Karolina Muchova verletzt: Die Liste an tschechischen Spitzenspielerinnen, die nicht an den Australian Open 2024 teilnehmen können, ist zwar (noch) nicht besonders lang, aber durchaus prominent. Noch dazu, wo sich nun auch Marketa Vondrousova, im vergangenen Jahr doch etwas überraschende Siegerin in Wimbledon, in einem Kampf gegen die Zeit befindet. Denn Vondrousova musste ihre Teilnahme am WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide absagen. Einer Hüftverletzung wegen. Wie gravierend diese ist, darüber gibt es noch keine Auskunft.

Taylor Townsend sprang jedenfalls als glückliche Verliererin in die Bresche, gewann gegen Aliaksandra Sasnovich 6:3 und 7:6 (4). Townsend gelang am Montag auch noch der Doppelschlag: Denn im Paarlauf gewann die US-Amerikanerin an der Seite von Beatriz Haddad Maia gegen Alycia Parks und Alexandra Panova in zwei Sätzen.

Überraschend deutlich setzte sich Katerina Siniakova mit 6:2 und 6:1 gegen Karolina Pliskova durch. Letztere hatte ja noch vergangene Woche in Brisbane gegen Naomi Osaka in drei engen Sätzen gewonnen. United-Cup-Siegerin Laura Siegemund hatte sich schon früh am Tag gegen die starke Russin Liudmilla Samsonova behaupten können.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide