Australian Open: Wozniacki zieht nach Aufgabe in die zweite Runde

Die Australian-Open-Gewinnerin von 2018, Caroline Wozniacki, konnte sich den Einzug in die zweite Runde sichern. Die an 22 gesetzte Magda Linette musste verletzungsbedingt bei einem Stand von 6:2 und 2:0 für Wozniacki aufgeben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 15:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Das erste Mal nach ihrere dreijährigen Pause konnte Wozniacki wieder einen Sieg bei den Australian-Open verbuchen. Die Dänin hatte sich 2020 aufgrund einer Baby-Pause von der Profi-Tour zurückgezogen und feierte 2023 ihr Comeback.

Wozniacki spielte von Anfang an konzentriert, aggressiv und mit einem starken Defense-Game. Bei einem Stand von 5:2 für die 33-jährige Dänin nahm sich Linette eine medizinische Pause. Die Polin spielte trotzdem weiter, hatte aber keine Chance mehr gegen die ehmalige Nummer 1 der Welt. Im zweiten Satz, bei einem 0:2 Rückstand, gab die Polin auf.

Caroline Wozniacki: "Ich habe versucht, einen kühlem Kopf zu bewahren"

"Wir hatten einige gute, lange Ballwechsel zu Beginn", erklärte Wozniacki bei einem Interview nach ihrem Match. "Ja, das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie man gewinnen will. Man möchte, dass der Gegner gesund ist. Aber ich habe gesehen, dass sie sich gegen Ende des ersten Satzes das Bein gezerrt hat. Ich war mir nicht sicher, was passiert war. Dann habe ich einfach versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich habe erwartet, dass sie den Satz zu Ende spielt, aber es war offensichtlich so schlimm, dass sie das Gefühl hatte, dass sie es nicht kann."

"Ich denke, alles in allem habe ich ziemlich konstant gespielt", sagte Wozniacki anschließend. "Ich habe versucht, aggressiv zu bleiben, nahe an die Linien zu kommen und den Ball zu bewegen. Ich habe das Gefühl, dass ich das ziemlich gut gemacht habe." Mit lauten Applaus des Publikums beendete Wozniacki das Interview. Als nächstes trifft die momentan auf Rang 252 platzierte Dänin auf die Qualifikantin Marija Timofejwa aus Russland.

Hier das Damen-Einzel-Tableau aus Melbourne