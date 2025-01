Australian Open: Zheng und Andreeva eröffnen erfolgreich

Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat als eine der ersten Spielerinnen die zweite Runde bei den Australian Open 2025 in Melbourne erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2025, 05:16 Uhr

© Getty Images Die Olympiasiegerin steht in Melbourne in Runde zwei: Qinwen Zheng am Sonntag bei den Australian Open

Der Regen hat den Spielplan am ersten Tag der Australian Open 2025 doch arg in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück gibt es in Melbourne aber gleich mehrere Möglichkeiten, auch unter Dach aufzuschlagen. Und so haben wenigstens zwei prominente Frauen ihr erstes Erfolgserlebnis verbuchen dürfen.

Da wäre zunächst einmal Mirra Andreeva, die sich gegen Marie Bouzkova souverän mit 6:3 und 6:3 behaupten konnte. Andreeva hatte beim Vorbereitungsturnier in Brisbane ja das Halbfinale erreicht, war dort allerdings an Aryna Sabalenka gescheitert.

Sabalenka gegen Stephens

Vorjahresfinalisten und Olympiasiegerin Qinwen Zheng steht ebenfalls bereits in Runde zwei. Zheng hatte mit Anca Todoni aber doch einige Probleme, gewann aber dann doch mit 7:6 (3) und 6.1.

Später am heutigen Sonntag wird dann auch noch Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aufschlagen. Die Belarussin trifft im ersten Match der Night Session in der Rod Laver Arena auf Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017.

