Australian Open: Zwei Mädchen bringen den Iran und Kenia auf die Tennis-Landkarte

Meshkatolzhara Safi und Angella Okutoyi haben bei den Australian Open Tennisgeschichte geschrieben. Die beiden Juniorinnen aus dem Iran und Kenia gewannen als erste Spielerinnen ihres Landes ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 15:16 Uhr

© Getty Images Meshkatolzhara Safi hat Tennisgeschichte geschrieben

Wer bei den Stichwörtern „Tennis“ und „Iran“ bislang an niemand anderen als den großen Tennis-Unterhalter Mansour Bahrami denkt, der muss seinen Kompass für die nähere Zukunft womöglich neu einstellen. Denn mit Meshkatolzhara Safi schickt sich eine junge Iranerin an, im großen Wanderzirkus für Furore zu sorgen. In Melbourne schaffte es Safi als erste Frau aus dem Iran, bei einem der vier Majors ein Match zu gewinnen, nämlich im Wettbewerb der Juniorinnen.

Safi, 17 Jahre alt und im Moment die Nummer 74 der Juniorinnen-Weltrangliste, besiegte in Runde eins die australische Qualifikantin Anja Nayar sicher mit 6:4 und 6:3 und spielt nun gegen die an Position acht gesetzte Belgierin Sofia Costoulas.

Einfach war der Weg von Safi in Richtung professionelles Tennis und zu den Australian Open 2022 nicht. Ihre sportbegeisterten Eltern hätten so gut wie nichts über den Tennissport gewusst, erklärte Safi nach ihrem Erstrunden-Erfolg gegenüber der Journalistin Reem Abulleil. Der Umstand, dass sie mit Kopfbedeckung und langärmeligen Unterkleidern spiele müsse, sei ihr zwar seit dem neunten Lebensjahr vertraut - einfacher mache dies die Sache bei der australischen Sommerhitze aber nicht. Zudem sei es nicht einfach, die nötigen Visa zu bekommen, um an Turnieren teilzunehmen.

Angella Okutoyi hat zumindest diese, religiös bedingten, Limitationen nicht. Aber dass eine Spielerin aus Kenia sich anschickt, auf der Tennistour mitzumischen, ist ebenso beachtlich wie die spannende Reise von Meshkatolzhara Safi.

