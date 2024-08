Badosa erstmals zurück in den Top-40, Raducanu macht erneuten großen Sprung hinauf

Nach ihrem Titelgewinn in Washington kehrt die ehemalige Nummer Zwei der Welt, Paula Badosa, in die Top 40 zurück. Und auch Finalgegnerin Marie Bouzkova erkämpfte sich ihren Weg unter die besten 40. Emma Raducanu klettert weiter souverän die Rangliste hinauf und schaffte einen Sprung von 20 Ranglistenplätzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 18:32 Uhr

Paula Badosas Tenniskarriere verlief in der Vergangenheit wie eine Achterbahnfahrt. Sie war bereits die Nummer Zwei der Welt, dann machten Verletzungen ihr einen Strich durch die steile Karriere. Die Spanierin stand kurz vor einem Karriereende. Gestern gelang ihr der Titelgewinn bei dem WTA-Tour-Turnier in Washington. Einen Sieg, den sie als einen der größten in ihrer Karriere verbuchte. Es ist somit der vierte Karrieretitel und der erste dieses Jahres, und das zeigt sich auch in der Rangliste. Die 26-jährige kletterte 26 Plätze hinauf und steht nun genau an Position 40. "Zurück zu sein, große Titel wie den 500er zu gewinnen, gegen die besten Spielerinnen der Welt zu gewinnen, wieder gegen sie anzutreten, bedeutet mir sehr viel", sagte Badosa, die ihre Titeldürre beenden konnte.

Und auch Finalgegnerin Bouzkova kann um sieben Plätze die Rangliste hinaufklettern. Die nun Weltranglisten 36. Tschechin wanderte dieses Jahr relativ stabil um diese Platzierung herum, an ihr Karrierehoch als 24. der Welt im Jahr 2022, konnte sie noch nicht anknüpfen.

Grand-Slam-Gewinnerin Emma Raducanu setzt ihren Weg nach oben fort und sprang 20 Plätze die Rangliste hinauf (Auf Platz 69). Sie erreichte in Washington die Runde der besten Acht, was ihr drittes WTA-500-Viertelfinale in diesem Jahr war. Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, war noch im April nicht unter den Top 300 zu finden, vor Roland Garros stand sie noch auf Platz 212. Die 21-jährige Britin kämpft sich step-by-step ihren Weg zurück zu ihrem Karrierehoch aus 2022, als sie unter den Top-10 stand.