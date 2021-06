Barbara Rittner - Sorgen um den deutschen Nachwuchs

Keine deutsche Spielerin in der zweiten Runde der French Open 2021. Und auch dahinter schaut es mau aus, wie Barbara Rittner, Head of Women´s Tennis im DTB, weiß.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 13:45 Uhr

© Getty Images Barbara Rittner macht sich Sorgen

Barbara Rittner blickt sorgenvoll auf den Nachwuchs im deutschen Damentennis. "Es gibt im deutschen Tennis aktuell keine 14- oder 15-Jährige, bei der ich sofort sage: Wartet mal noch zwei Jahre, die wird die Überfliegerin", sagte die Frauen-Chefin im Deutschen Tennis Bund (DTB) dem Nachrichtenportal t-online.

"Ich muss schon sagen, dass gerade bei den jüngeren Spielerinnen dieser Biss, die Leidenschaft und der konstante Durchsetzungswille geringer sind als beispielsweise in der vorherigen Generation", ergänzte die 48-Jährige und bemängelt, dass viele Kinder "extrem wohl behütet und verwöhnt erzogen" würden. Dann brauche es "seine Zeit, bis sie sich ein gewisses Fell angeeignet haben".

Bei den French Open in Paris ist am Dienstag mit Andrea Petkovic die letzte deutsche Teilnehmerin ausgeschieden. Angelique Kerber, nach wie vor die Nummer eins, hatte sich schon am Sonntag verabschiedet.

