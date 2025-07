WTA Washington: Emma Raducanu schlägt Naomi Osaka mit starker Leistung

Emma Raducanu steht im Viertelfinale des WTA 500er-Turniers in Washington. Gegen Naomi Osaka siegte die Britin in zwei Sätzen 6:4, 6:2. Auch Maria Sakkari und Elena Rybakina stehen in der Runde der letzten acht Spielerinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 20:41 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu steht im Viertelfinale beim Turnier in Washington.

Emma Raducanu präsentierte sich stark im Schlagabtausch der ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen gegen Naomi Osaka. Ein Breakball und ein Aufschlagverlust der Japanierin genügte Raducanu, um die Satzführung sicher auf das Scoreboard zu bringen.

Der zweite Durchgang verlief dann deutlicher zu Gunsten Raducanus. Die US-Open-Siegerin von 2021 breakte Naomi Osaka mit dem ersten Spiel des Satzes und legte ein weiteres Break zum 4:1 nach. Der erste Matchball bei Aufschlag Osakas blieb dann noch ungenutzt. Erst mit der insgesamt dritten Möglichkeit beendete Raducanu das Match erfolgreich.

Sakkari als nächste Gegnerin

Am Ende steht nach 81 Minuten Spielzeit ein verdienter Sieg mit einer souveränen Leistung ohne eigenen Aufschlagverlust. Maria Sakkari, die im Viertelfinale steht, wartet als nächste Gegnerin im Viertelfinale. Die Griechin setze sich in zwei Sätzen gegen Emma Navarro durch.

Auch Elena Rybakina folgte mit einem weiteren Zweisatzerfolg gegen die Kanadierin Victoria Mboko in die Runde der letzten acht Spielerinnen und darf sich ebenfalls Hoffnungen auf den Titel in Washington.

