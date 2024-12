Barcelona Open: Alcaraz greift nach Titel Nummer drei

Carlos Alcaraz hat seine Zusage für das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona gegeben. Der Weltranglistendritte gewann das Turnier bereits im Jahr 2022 und 2023. 2025 wird der Spanier ein drittes Mal bei dem Sandplatztunier antreten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 16:05 Uhr

2024 musste der 21-jährige Alcaraz dem Sandplatztunier in Barcelona eine spontane Absage erteilen. Eine Armverletzung hinderte den Spanier an der Titelverteidigung. Nächstes Jahr ist das Turnier dafür aber wieder fester Bestandteil des Terminkalenders des Weltranglistendritten. „Ich freue mich sehr, wieder in Barcelona zu spielen und um meinen dritten Titel zu kämpfen“, sagte der vierfache Grand-Slam-Champion gegenüber den Turnierorganisatoren. „Es ist ein ganz besonderes Turnier für mich, mit viel Geschichte. Es wird auf Plätzen gespielt, die ich seit meiner Kindheit sehr gut kenne. Zusätzlich spüre ich die volle Unterstützung der angereisten Fans, das macht das Turnier noch spanender für mich."

Der Erfolgssand in Barcelona

2022 sicherte sich Alcaraz auf den vertrauten Plätzen in Barcelona seinen zweiten Karrieretitel auf Sand und seinen dritten Titel auf der ATP-Tour überhaupt. Angereist mit dem damaligen größten Triumph seiner jungen Karriere (Sieger des Masters in Miami), schlug der Spanier Landsmann Pablo Carreno Busta mit einem überlegenden 6-3, 6-2.

Ein Jahr später verteidigte Alcaraz seinen Barcelona-Titel gegen Stefanos Tsitsipas und gewann mit 6:3 und 6:4 gegen den Griechen, dem dieses Jahr erneut der Triumph im Endspiel verwehrt wurde. Heuer schnappte sich Casper Ruud den Sieg. Übrigens: Idol Rafael Nadal auf der Spur, fehlen Alcaraz noch zehn weitere Titel in Barcelona. Der Maestro hält mit zwölf Siegen eisern den Turnier-Rekord.