Holger Rune gewinnt Skandinavien-Duell gegen Casper Ruud

Holger Rune hat sich im rein skandinavischen Viertelfinale des ATP-Turniers von Barcelona gegen den Norweger Casper Ruud souverän durchgesetzt. Mit einem klaren 6:4, 6:2 zieht der Däne ins Halbfinale ein, wo er auf Karen Khachanov treffen wird.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 15:12 Uhr

Blitzstart sorgt früh für klare Verhältnisse

Holger Rune legte einen Blitzstart hin und dominierte den ersten Satz von Beginn an. Mit zwei frühen Breaks ging der Däne rasch mit 4:0 in Führung und setzte Ruud damit massiv unter Druck. Zwar konnte der Norweger noch einmal verkürzen und ein Break zum 3:4 erzielen, doch Rune blieb stabil. Der 20-Jährige ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und holte sich den ersten Satz mit 6:4.

Rune nutzt Chancen eiskalt

Auch im zweiten Satz präsentierte sich Rune von seiner kaltschnäuzigen Seite. Wie schon im ersten Durchgang nahm seinem Gegner gleich das erste Aufschlagspiel ab. Beim Stand von 3:1 nutzte Rune einen weiteren Breakball zum Doppelbreak, was bereits eine kleine Vorentscheidung bedeutete. Besonders auffällig: Der Däne agierte kompromisslos bei seinen Breakchancen und zeigte keinerlei Schwächen bei eigenem Aufschlag.

Ruud ohne Zugriff

Casper Ruud, der in der Vergangenheit oft als Sandplatzspezialist überzeugte, fand nie so richtig in die Partie. Ihm fehlten sowohl die Länge in den Grundschlägen als auch der nötige Druck, um Rune in Bedrängnis zu bringen. Anders als in früheren Aufeinandertreffen hatte Ruud kaum Antworten auf das aggressive Spiel seines Gegners. In den entscheidenden Momenten war es Rune, der das Tempo bestimmte und die Punkte diktierte.

Halbfinale gegen Khachanov

Mit seinem überzeugenden Sieg zieht Holger Rune ins Halbfinale von Barcelona ein. Dort trifft er morgen auf Karen Khachanov, der zuvor Lokalmatador Alejandro Davidovich Fokina ausgeschaltet hatte. Das Duell verspricht ein intensives Match zweier Spieler, die in Barcelona bislang nicht einen Satz abgegeben haben.

