ATP Doha: Wie 2021 – Basilashvili und Bautista Agut im Finale

Vier ATP-Turniere gleichzeitig – es geht Schlag auf Schlag. Beim 250er-Turnier von Doha konnten sich Nikoloz Basilashvili und Roberto Bautista Agut in ihren Halbfinals durchsetzen. Das Vorjahresfinale wird also eine Neuauflage erleben.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 21:14 Uhr

Wie im letzten Jahr: Basilashvili im Finale gegen Bautista Agut

Der Lauf von Arthur Rinderknech ist erstmal gestoppt. Nach Jiri Vesely und Alexander Bublik warf der Franzose im Viertelfinale zwar auch den an eins gesetzten Denis Shapovalov in zwei Sätzen raus. Doch Vorjahressieger Nikoloz Basilashvili hatte etwas dagegen, dass es für Rinderknech weiterging. Beim 6:4, 6:2 behielt er klar die Oberhand. Besonders die Ausbeute bei Breakchancen war gut: drei von vier.

17 Asse und 12 Breakbälle reichen Khachanov nicht

Im anderen Halbfinale kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Roberto Bautista Agut und Karen Khachanov lieferten sich einen großartigen Dreisatz-Fight. Allein der Matchball macht deutlich, was für eine intensive Partie hier auf dem Platz lag. Am Ende ging dieser Ballwechsel, wie auch das gesamte Match, an Bautista Agut, der mit 2:6, 6:3 und 7:5 ins Finale einzog. An das Finale von 2021 wird der Spanier ungern zurückdenken. Damals unterlag er Basilashvili mit 6:7 und 2:6. Im direkten Vergleich führt er allerdings mit 3:2.

Hier gehts zum Einzeltableau von Doha