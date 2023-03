Bellucci: "Djokovic der Beste, Nadal der Schwerste"

Für die Top 20 hat es knapp nie gereicht für Thomaz Bellucci. Dennoch konnte der gerade zurückgetretene Brasilianer Novak Djokovic und Rafael Nadal ab und zu mal ärgern. Doch warum es nie für einen Sieg gegen die Beiden gereicht hat, dafür hat der Tennis-Rentner im Rückblick eine Erklärung parat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 06:57 Uhr

Thomaz Bellucci glaubt, dass Novak Djokovic der Beste der "Big Three" ist, räumte jedoch ein, dass Rafael Nadal sein schwierigster Gegner war. Bellucci, 35, verabschiedete sich bei seinem Heimspiel in Rio vor wenigen Wochen vom Profi-Tennis. Während seiner Karriere spielte Bellucci sechs Mal gegen Novak Djokovic und endete jedes Mal auf der Verliererseite.



Bellucci spielte genauso oft gegen Nadal, konnte gegen ihn aber auch nie einen Blumentopf gewinnen. Jetzt sagte der Brasilianer zu seinen Matches gegen die ewigen Rivalen: „Für mich ist Djokovic das Beste. Aber der, mit dem ich immer die größten Schwierigkeiten hatte, war Nadal, wegen meiner Spielweise“, so Linkshänder Bellucci gegenüber "ESPN".

Das sechste und letzte Aufeinandertreffen zwischen Bellucci und Djokovic fand bei den Rome Masters 2016 statt. Damals gewann Bellucci den ersten Satz ohne ein verlorenes Spiel, bevor Djokovic zurückstürmte und mit 0:6, 6:3, 6:2 die Oberhand behielt.

An das Duell in Rom erinnert sich Bellucci noch sehr genau: „Ich wusste genau, wie ich spielen musste. Aber es ist eine Sache, zu wissen, wie man spielen muss, es ist schwierig, es auf den Platz zu bringen, weil der Typ einen nicht so spielen lässt, wie man will."

Und Bellucci weiter zu dem Match in der ewigen Stadt: "Ich weiß also nicht, was passiert ist. Ich hatte einen wirklich guten Tag, fühlte mich wirklich gut. Und manchmal, wenn man einen guten Tag hat, scheint es, als würde der andere anfangen, schlechter zu spielen, weil er dann sagt: Verdammt, der Typ spielt gut. Aber dann schafft er es, das Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Er beginnt, während des Spiels andere Dinge zu tun. Deshalb sind diese Jungs aus der Reihe. Sie beginnen besser zu spielen und ich konnte es nicht halten, es ist schwer", erklärte Bellucci, der im Jahr 2010 bis auf Platz 21 der Welt klettern konnte, was gleichzeitig sein bestes Karriere-Ranking darstellt.