Bencic und Samsonova kämpfen um den Titel in Abu Dhabi

Liudmila Samsova gewann 6:4, 1:6, 6:4 gegen Qinwen Zheng. Im Finale trifft sie auf Belinda Bencic, die heute Beatriz Haddad Maia mit 6:2, 6:3 schlagen konnte.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 22:28 Uhr

© Getty Images Luidmila Samsova steht gegen Belinda Bencic im Finale.

Luidmila Samsova konnte das Match nach einem klar verlorenen zweiten Satz doch noch drehen und in drei Sätzen gewinnen. Die Weltranglisten-19. konnte sich zuvor gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova und Veronika Kudermetova durchsetzen. Zheng besiegte in der zweiten Runde Jelena Ostapenko und darauf die an eins gesetzte Daria Kasatkina.

Morgen spielen nun also Belinda Bencic und Luidmila Samsova um den Titel des WTA-500er. Die Schweizerin konnte Marta Kostyuk, Shelby Rogers und Beatriz Haddad Maia (6:2, 6:3), die für das Ausscheiden von Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina verantwortlich war, besiegen.

Nach dem Turnier in Abu Dhabi geht es für die Frauen in Doha (500er) und Dubai (100er) an den Start.

