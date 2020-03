Bernard Tomic in Isolation - „Die Leute sollten das ernst nehmen“

Australiens Enfant Terrible Bernard Tomic befindet sich derzeit in Miami. Und hat sich selbst mit dem Corova-Virus diagnostiziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 12:07 Uhr

© Getty Images Bernard Tomic hat sich selbst isoliert

Sportlich hört man schon seit längerer Zeit wenig Positives von Bernard Tomic. In der aktuellen TP-Weltrangliste liegt der Australier exakt auf Platz 200, in der Saison 2020 hat Tomic noch kein Hauptfeld eines ATP-Turniers erreicht. Zuletzt war in der zweiten Runde des Challengers von Monterrey gegen Aleksandar Vucic Schluss. Der Trip nach Mexico hatte für Bernard Tomic allerdings Folgen: Derzeit hat er sich nämlich in Miami in Selbstisolation begeben.

Das erzählte Australiens ehemalige Nummer eins der Zeitung The Herald Sun. Tomic geht davon aus, dass er sich auf dem Weg von Monterrey mit dem Corona-Virus infiziert hat. „Seit Dienstag fühle ich mich nicht richtig“, so Tomic. „Ich hatte Kurzatmigkeit und mein Immunsystem ist immer schwächer geworden. Ich muss zwar erst getestet werden, aber ich habe alle Symptome.“

Er wisse nicht, wann er aus seiner Isolation heraus und einen entsprechenden Test machen könne, sagte Tomic weiter. Eine Ratschlag hatte er aber parat: „Die Leute sollten das sehr ernst nehmen, vor allem zuhause in Australien.“