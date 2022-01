Bertens, Gibbs, Pliskova: Baby-Alarm bei den (Ex-)Profis

Nachwuchs bei den Tennisstars in 2022 - gleich mehrere Ex-Spielerinnen haben in den vergangenen Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Und mit Kristyna Pliskova auch noch eine der Aktiven.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 21:22 Uhr

Kiki Bertens

Kiki Bertens gab die frohe Kunde bereits Ende Oktober bekannt, im April 2022 soll es so weit sein. Bertens hatte ihre Tenniskarriere erst mit den Olympischen Spielen in Tokio beendet, kurz zuvor hatte sie ihren Rücktritt bekannt gegeben, nachdem "der Tank ziemlich leer" geworden sei. Bertens hatte sich in den vergangenen Jahren in die Weltspitze gespielt, dann aber längere Zeit mit Fußproblemen zu tun gehabt und sich letztlich operieren lassen.

Dafür, dass ihr Körper auch nach der Karriere in Schuss bleibt, hat sie beste Voraussetzungen - ihr Ehemann Remko de Rijke ist Physiotherapeut.

Auch Nicole Gibbs ist schwanger, wie sie im November kundtat. "Home and famlily: under construction", schrieb sie auf Instagram - mit Verweis auf einen Hausbau. Sowohl Kind als auch Haus seien im Frühjahr 2022 "fällig".

Gibbs hatte ihr Karriereende im Februar bekannt gegeben.

Auch Kristyna Pliskova erwartet ihr erstes Kind: Die Zwillingsschwester von Wimbledonfinalistin Karolina Pliskova ist im Gegensatz zu Bertens und Gibbs noch aktiv, ob sie nach der Geburt ein Comeback anpeilt? Scheint offen.

Ach ja: Auch Lucia Safarova, bereits 2019 zurückgetreten, ist wieder schwanger. Die ehemalige Nummer 5 hat bereits ihre zweijährige Tochter Lea am Start, 2022 ist also Geschwisterjahr.

Nicole Vaidisova ist übrigens schon einen Schritt weiter: Ihr zweite Tochter Meda ist bereits auf der Welt, zur großen Freude auch von Papa Radek Stepanek. Die Geschichte der beiden ist ja ohnehin verrückt: Vaidisova und Stepanek hatten 2010 geheiratet, 2013 dann ihre Trennung bekannt gegeben. Stepanek war danach mit Petra Kvitova liiert, 2016 aber fanden Vaidisova und er zur gemeinsamen Liebe zurück. 2018 dann gaben sie bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten und heirateten erneut. Toll!